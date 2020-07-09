2020-07-09T11:27:07+03:00
Общество

В Яранске пропала женщина с маленькой дочерью

В последний раз их видели двое суток назад
Ангелина Табрисова
Поделиться:
Мать и дочь могут быть в любом городе области. Фото: vk.com/lizaalert_kirovМать и дочь могут быть в любом городе области. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
Изменить размер текста:

В Кировской области разыскивают мать и дочь, пропавших двое суток назад. Ольгу и Анну Ждановых, жительниц Яранска, в последний раз видели 7 июля около 10 часов утра. С тех пор информации об их местонахождении нет.

Приметы пропавших сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Ольге Ждановой 28 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, серые глаза и волнистые светло-русые волосы. На момент ухода из дома была одета в белую футболку, голубые джинсы, светлые с желтой полоской шлепки.

Ее дочери, Анне Ждановой, 7 лет, рост 124 см, плотного телосложения, русые волосы ниже плеч и карие глаза. На момент исчезновения была одета в красное платье и шлепки в цвет.

Скорее всего, мать и дочь должны держаться вместе. «Лиза Алерт» сообщает, что они могут быть в любом городе области.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ольги и Анны, просьба сообщить об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Зуевке насмерть сбили 84-летнюю пенсионерку
В Кирове официально открыли главный городской пляж
В Яранске пропала женщина с маленькой дочерью
Кировчане смогут уехать в Москву на поезде «Вятка»
Коронавирус в Кирове: 55 заболевших, 38 выздоровевших
Очередной жаркий денек: погода в Кирове на четверг, 9 июля
Следственное управление призывает взрослых присматривать за купанием детей
Общественники выясняют, насколько безопасен объект «Марадыковский»
Скорость растет: интернет МегаФона признан самым быстрым
Кировчанка, пострадавшая от взрыва газа в доме на Орджоникидзе, скончалась
В Кировской области 28-летнего парня осудили за пропаганду терроризма
12 УК в Кировской области пренебрегают санобработкой мест общего пользования
Кировская прокуратура нашла нарушения в приюте для бездомных животных
Комиссия определила новые социальные предприятия Кировской области
Подозреваемых по делу о гибели рабочих в Зуевке отправили под домашний арест
В Кирове обсудили, как привести в порядок квартиры, пострадавшие при взрыве газа
Коронавирус в Кирове: почти три тысячи заразившихся победили болезнь
Прокуратура проверит «Куприт» из-за жалоб на свалку медицинских отходов в Демьяново
В аварии на трассе «Вятка» пострадал 6-летний ребенок
Кировские католики добиваются возвращения им Александровского костела
В Котельничском районе утонул 14-летний мальчик
Администрация переложила ответственность на УДПИ за травмы кировчан на гололеде
На директора кировской фирмы завели уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей
Берегитесь солнца: погода в Кирове на среду, 8 июля
В Кировскую область придет аномальная жара
Игорь Маковский: аудитория онлайн творческих конкурсов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» превысила полмиллиона человек
«Ростелеком» занял первое место по количеству публичных точек Wi-Fi-доступа по итогам 2019 года в рейтинге «ТМТ Консалтинг»