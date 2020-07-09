В Яранске пропала женщина с маленькой дочерью

9 Июль 2020 2020-07-09T11:27:07+03:00

Мать и дочь могут быть в любом городе области. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В последний раз их видели двое суток назад

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В Кировской области разыскивают мать и дочь, пропавших двое суток назад. Ольгу и Анну Ждановых, жительниц Яранска, в последний раз видели 7 июля около 10 часов утра. С тех пор информации об их местонахождении нет.

Приметы пропавших сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Ольге Ждановой 28 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, серые глаза и волнистые светло-русые волосы. На момент ухода из дома была одета в белую футболку, голубые джинсы, светлые с желтой полоской шлепки.

Ее дочери, Анне Ждановой, 7 лет, рост 124 см, плотного телосложения, русые волосы ниже плеч и карие глаза. На момент исчезновения была одета в красное платье и шлепки в цвет.

Скорее всего, мать и дочь должны держаться вместе. «Лиза Алерт» сообщает, что они могут быть в любом городе области.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ольги и Анны, просьба сообщить об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU