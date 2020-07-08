2020-07-08T15:03:31+03:00
Общество

Кировская прокуратура нашла нарушения в приюте для бездомных животных

Его владельцу предъявили обвинение по двум статьям административного кодекса
Ангелина Табрисова
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Организация не исполняла свои обязанности надлежащим способом.Организация не исполняла свои обязанности надлежащим способом.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Кирове прокуратура нашла нарушения в работе приюта для животных. Организация, занимавшаяся отловом, учетом и содержанием бесхозных зверей, не исполняла свои обязанности надлежащим образом.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, ведомство получило жалобу на приют в Дороничах. Проверяющие откликнулись на сигнал и нашли на объекте нарушения. К примеру, по периметру приюта не было забора, зона хранения отходов также отсутствовала, а реестр животных и ветпаспортов велся кое-как.

Индивидуальному предпринимателю, заведующему приютом, внесли представление. Материалы проверки направили в региональные управления Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Ведомства будут решать вопрос возбуждения дел об административных правонарушениях по статьям «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил» и «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Бизнесмену грозит штраф до двадцати тысяч рублей по каждой из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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