Прокуратура проверит «Куприт» из-за жалоб на свалку медицинских отходов в Демьяново

8 Июль 2020 2020-07-08T12:18:08+03:00

Кучи мусора копятся на площадке уже не первый месяц

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В Подосиновском районе прокуратура Кировской области организовала проверку из-за неисполнения ООО «Куприт» своих обязанностей. Закрутилось дело после того, как в соцсетях появились фотографии стихийной свалки отходов, в том числе медицинских, в поселке Демьяново. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

4 июля в группе «ЖЕСТЬ - Подосиновский район, Кировская область» появился пост, напоминавший больше крик души, полный праведного негодования. В поселке Демьяново у больницы образовалась огромная свалка разных отходов, в том числе и медицинских. За установленными мусорными баками прямо на земле скопилась огромная и разнообразная куча бутылочек, блистеров от таблеток, резиновых перчаток и других подобных вещей вперемешку с бытовыми отходами.

- Администрация, примите меры! На протяжение нескольких месяцев в нашу группу присылают жалобы на помойку у больницы, - пишет автор поста.

Среди бытовых отходов есть и медицинские. Фото: vk.com/public108310860

В комментарии прикрепили видео, датированное прошлым годом. На кадрах красуется все та же свалка, которая, судя по всему, стала уже традиционной. И эти горы мусора явно никто не собирается вывозить.

Администрация Подосиновской ЦРБ, у которой и появились залежи отходов, прокомментировала через областной Минздрав, что у них заключен договор с ООО «Куприт». Регоператор два раза в неделю вывозит с площадки отходы, и вывезти накопившееся планируется в течение 14 дней. Кировчане в ответ заметили, что «Куприт» вывозит лишь тот мусор, что копится в баках, а до валяющегося на земле им дела нет.

Информация расползлась по соцсетям и СМИ и наконец дошла до верхушек. Сейчас новый прокурор Кировской области поручил провести проверку по этим жалобам. Ведомство оценит бездействие поруганного регоператора и, если «Куприт» сочтут виновным, примет соответствующие меры.

И вывозить эти горы никто не собирается. Фото: vk.com/public108310860

ИСТОЧНИК KP.RU