Администрация переложила ответственность на УДПИ за травмы кировчан на гололеде
В январе текущего года жительница областного центра поскользнулась на перекрестке Калинина - Пугачева. В результате падения кировчанка получила серьезные травмы. По словам юриста Ярослава Михайлова, у девушки сложные переломы ноги.
Во вторник, 7 июля, в Первомайском суде города Кирова прошло рассмотрение дела по иску девушки. Сумма требования составила 200 тысяч рублей. По словам юриста, 17 января 2020 года дорожно-уличная сеть не поддерживалась администрацией в надлежащем состоянии, хотя МЧС уведомил ответчика, что 16-17 января текущего года возможен гололед.
- По нашему ходатайству в качестве соответчиков привлечены УДПИ и ГДМС, - рассказал Ярослав Михайлов, - Сам ответчик в лице администрации города на суд не явился, предоставили отзыв, в котором возложили вину на УДПИ. Прокуратура истца поддержала.
Рассмотрение дела перенесено на 21 июля.
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