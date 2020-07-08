2020-07-08T09:09:12+03:00
Происшествия

На директора кировской фирмы завели уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей

Казна не досчиталась 4,6 миллиона рублей
Виктор Карпов
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Компания занимается поставками лесоматериалов за границу. Фото: ptu.customs.gov.ruКомпания занимается поставками лесоматериалов за границу. Фото: ptu.customs.gov.ru
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На генерального директора одной из кировских фирм завели уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей. Известно, что компания занимается поставками лесоматериалов за границу. Об этом рассказали в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

Установлено, что с декабря 2017 года по январь 2020 года организация заключила шесть контрактов с разными китайскими компаниями. За это время кировские поставщики вывезли лесоматериалы из березы на сумму около 51 миллиона рублей. Однако выяснилось, что фирма умышлено не указывала стоимость услуг по поставке. Тем самым исключив ее из таможенной стоимости товара.

В результате недостоверной декларации кировская компания не уплатила таможенный платеж на 4,6 миллиона рублей. Теперь генеральному директору грозит уголовная ответственность. 28-летний кировчанин может получить до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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