2020-07-07T13:20:29+03:00
Происшествия

В Орловском районе женщина заживо сожгла человека

О совершенном она сама сообщила полиции, представившись чужим именем
Маргарита Акагиева
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Дом в результате пожара сгорел дотла. Фото: СУ СКР по Кировской областиДом в результате пожара сгорел дотла. Фото: СУ СКР по Кировской области
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В Орловском районе задержали местную жительницу. Ее обвиняют в жестокой расправе над своим знакомым. Об этом сообщает Следственный комитет по Кировской области.

Все началось со звонка в полицию 4 июля. Некая женщина, представившись, как впоследствие выяснилось, чужим именем, сообщила о пожаре в садоводчестве «Сенобаза» Орловского района. По ее словам, в горящем частном доме мог находиться человек. Полиция проверила этот факт и подтвердила его. При разборе завалов, оставшихся после пожара, правоохранители нашли тело мужчины.

Началась проверка. В ходе ее выяснилось, что женщина, сообщившая о пожаре, причастна и к пожару, и к смерти человека. Областной Следком завел уголовное дело, началось расследование. По версии ведомства, звонившая в полицию убила своего знакомого с 3 на 4 июля.

В ту ночь 35-летняя женщина, обвиняемая в преступлении, распивала алкоголь в компании 33-летнего знакомого. Чуть позже они избрали целью для посиделок тот самый дом. В какой-то момент застолья между ними вспыхнула ссора, однако в драку не переросла. Дождавшись, пока ее собутыльник уснет, женщина облила дом бензином вместе с мужчиной, оставшимся внутри. И подожгла. Здание сгорело полностью, несчастный, разумеется, не выжил.

Женщину задержали. Ей предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. Как выяснилось, ранее ее уже судили за совершение тяжкого преступления. Сейчас она находится под стражей и ждет конца расследования. По вменяемой ей статье женщине грозит до двадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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