В Кировской области нашли бесхозный мост через реку Чепца
Прокуратура Кировской области проверила законодательство о транспортной безопасности. Так, в Зуевском районе обнаружен наплавной мост через реку Чепца, который не числится в собственности муниципалитета.
Установлено, что районная администрация не принимала меры к оформлению объекта. Кроме того, местные жители самостоятельно ремонтировали мост. Сейчас движение по нему запрещено.
Прокурор внес главе администрации представление. Помимо этого, в суд отправлено исковое заявление с требованием обязать муниципалитет поставить на государственный учет наплавной мост.
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ИСТОЧНИК KP.RU