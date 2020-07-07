В Кировской области нашли бесхозный мост через реку Чепца

7 Июль 2020 2020-07-07T11:41:09+03:00

Прокуратура требуют от администрации Зуевского района поставить его на учет

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Прокуратура Кировской области проверила законодательство о транспортной безопасности. Так, в Зуевском районе обнаружен наплавной мост через реку Чепца, который не числится в собственности муниципалитета.

Установлено, что районная администрация не принимала меры к оформлению объекта. Кроме того, местные жители самостоятельно ремонтировали мост. Сейчас движение по нему запрещено.

Прокурор внес главе администрации представление. Помимо этого, в суд отправлено исковое заявление с требованием обязать муниципалитет поставить на государственный учет наплавной мост.

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ИСТОЧНИК KP.RU