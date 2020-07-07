2020-07-07T10:59:23+03:00
Общество

В Кирове молодой человек запустил салют с крыши движущегося поезда

Он успел произвести 37 залпов, прежде чем его ссадили
Карина Нагисова
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Молодой человек успел произвести 37 залпов. Фото: Кировский ЛО МВД на транспортеМолодой человек успел произвести 37 залпов. Фото: Кировский ЛО МВД на транспорте
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В Кирове молодой человек соскучился по празднику и ярким краскам, и решил устроить салют. Правда, место для этого он выбрал не совсем подходящее.

Как сообщает кировский ЛО МВД на транспорте, в дежурную часть полиции поступил звонок: некий парень забрался на крышу поезда и пускал фейерверки. Во время движения! Состав «Воркута-Адлер» как раз проезжал по одному из центральных районов Кирова, когда молодому человеку захотелось праздника. Он успел произвести 37 залпов, прежде чем его спустили с небес на землю и доставили в полицию.

Там оказалось, что 21-летний пироман просто хотел произвести впечатление. На кого, неизвестно, однако можно предположить, что горожане точно впечатлились.

На молодого человека составили протокол за «нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте». По этой статье КоАП РФ парню грозит всего лишь штраф в сто рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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