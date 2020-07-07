Все жарче и жарче: погода в Кирове на вторник, 7 июля

7 Июль 2020 2020-07-07T08:06:01+03:00

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Кировчане просили-просили жары, и таки допросились! Вторник, 7 июля, обещает быть именно таким. Уже с шести утра станет весьма тепло - термометры покажут отметку в +21 градус, а спустя два часа - +26! В течение дня температура воздуха будет колебаться от +27 до +29 градусов. Сильного ветра можно не ждать, однако местами ожидаются порывы до 8 м/с. Ситуацию слегка спасет облачная погода. Жара будет держаться до самой ночи - лишь ближе к полуночи температура воздуха опустится до +18 градусов. Надевайте панамы, солнцезащитные очки и шлепанцы! И не забывайте побольше пить, чтобы не перегреться.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.

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