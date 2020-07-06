2020-07-06T15:45:47+03:00
Общество

В Кировской области с июля на 4% повысится плата за «коммуналку»

Об это рассказали в региональной службе по тарифам
Виктор Карпов
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В Кирове выросли тарифы за ЖКХ.В Кирове выросли тарифы за ЖКХ.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 1 июля 2020 года по всей России произошла индексация платежей ЖКХ. Так, в среднем по России тарифы выросли на 4%. Отметим, что регионы могут самостоятельно определять тарифы, но они не должны превышать установленный индекс для субъекта РФ. Понятно, что большинство областей воспользовалось этим правом и повысило платежи по ЖКХ по максимально возможному лимиту. Так, Кировская область повысила тарифы на 4%. Однако в Кирове оплата теплоснабжения вырастет на 7,6%. Данное повышение для города возможно из-за концессионного соглашения с КТК.

В понедельник, 6 июля, в правительстве прошла пресс-конференция, посвященная новым тарифам ЖКХ. Спикером на ней выступил руководитель региональной службы по тарифам Максим Михайлов. Он представил новые тарифы в Кирове:

- Теплоснабжение - 2077 рублей 41 копейки за 1 Гкал, вместо 1920 рублей 14 копеек;

- Электроснабжение - 4 рублей 10 копеек за киловатт-час, вместо 3 рублей 95 копеек;

Водоснабжение -29 рублей 12 копеек за кубометр, вместо 28 рублей 38 копеек;

- Водоотведение - 22 рублей 37 копеек за кубометр, вместо 21 рубля 78 копеек;

- Обращение с ТКО - 775 рублей 46 копеек за 1 кубический метр, вместо 745 рублей 80 копеек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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