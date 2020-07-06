В Кировской области незаконно продлили сроки работ по строительству сетей водоснабжения
В Верхошижемском районе незаконно продлили сроки выполнения работ по строительству сетей водоснабжения. Нарушения выявила региональная прокуратура.
В августе 2019 года районная администрация заключила муниципальный договор с ООО «ТЕХНОПРОМ» на строительство сетей водоснабжения в населенных пунктах Среднеивкино, Воронье, Осиновица и Сутяга. Отметим, что стоимость работ составила более 18 млн рублей. Согласно условиям контракта подрядчик должен был закончить работы до 20 ноября 2019 года. Однако их выполнение затянулось до текущего года.
В ходе проверки выяснилось, что подрядчик заключил новые сроки выполнения строительных работ. Согласно документу они были перенесены на 2020 год. В прокуратуре региона отметили, что согласно действующему законодательству, в случае просрочки обязательств заказчик может требовать от исполнителя уплату неустоек.
В пресс-службе прокуратуры по Кировской области рассказали, что администрация района и строительная организация незаконно перенесли сроки исполнения работ, что сделало невозможным взыскания пени в бюджет муниципалитета оказалось невозможным.
Кировский арбитражный суд признал недействительным новый график выполнения строительных работ. Сейчас решается вопрос о взыскании с ООО «ТЕХНОПРОМ» штрафных санкций за несвоевременное исполнение договорных обязательств.
Строительные в Верхошижемском районе продолжаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU