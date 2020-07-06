2020-07-06T12:33:27+03:00
Общество

В Кировской области более 14% населения живет за чертой бедности

Наш регион расположился на 64 месте из 85 субъектов
Виктор Карпов
Поделиться:
Комментарии: comments5
В целом по стране в 2019 году за чертой бедности находились почти 18 миллионов человек.В целом по стране в 2019 году за чертой бедности находились почти 18 миллионов человек.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Кировская область заняла 64 место в рейтинге регионов по доходам населения. К такому выводу пришли эксперты «РИА Рейтинг».

Показатель рассчитывали исходя из среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе РФ. Так, согласно проведенному анализу, Кировская область расположилась на 64 месте из 85 субъектов. Соседями нашего региона в этом списке стали Псковская область и Забайкальский край. Самыми благополучными субъектами являются Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Москва. А вот самой неблагополучной оказалась республика Тыва. Там доля населения, проживающая за чертой бедности, составила 34,7%.

В Кировской области число живущих за чертой бедности (доходы ниже регионального прожиточного минимума) - 14,7%, а доля населения находящаяся за чертой крайней бедности (доходы ниже половины регионального прожиточного минимума) составила 1,5%.

В целом по стране в 2019 году за чертой бедности находились почти 18 миллионов человек, что меньше предшествующего отчетного года. Эксперты приходят к выводу, что уровень доходов россиян может снова начать расти лишь в 2021 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировской области с июля на 4% повысится плата за «коммуналку»
В Кировской области незаконно продлили сроки работ по строительству сетей водоснабжения
В Нововятске утонул 13-летний подросток
В Кировской области более 14% населения живет за чертой бедности
В Зуевке задержали подозреваемых по делу о гибели рабочих
В Кировской области разыскивают водителя, насмерть сбившего человека
«Приказную избу» отреставрируют к 2024 году
Коронавирус в Кирове: в инфекционных стационарах лечатся 799 пациентов
В Слободском посетители бара устроили драку
Кратковременная гроза и жара: погода в Кирове в понедельник, 6 июля
В Кировской области объявлено метеопредупреждение на 6 июля
Житель Котельнича вошел в ТОП-50 лучших фотографов мира
Рабочий из Зуевки, выживший после обрушения стены, находится в реанимации
Появилось видео со стройки в Зуевке, где погибли трое рабочих
В Зуевке обрушилось строящееся здание: есть погибшие
Коронавирус в Кирове: 55 заболели, 16 выздоровели, один умер
Жара и сырость: погода в Кирове на воскресенье, 5 июля
Бывший министр здравоохранения Кировской области нашла работу в правительстве Владимирской области
Шесть месяцев не платил зарплату: на кирово-чепецкого предпринимателя завели уголовное дело
Из-за ремонта дорог в Кирове перекроют движение на 20 улицах
В Кирове введен режим повышенной готовности из-за взрыва газа в жилом доме
Коронавирус в Кировской области: в инфекционной больнице скончалась 64-летняя жительница Уржумского района
«Произошло действительно чудо»: в Кировской области медсестра спасла тонувшего мальчика
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению ЕГЭ-2020
В Кировской области 13 жителей заразились энцефалитом
Дожди и грозы: прогноз погоды в Кирове на субботу, 4 июля
Кировский общепит обязался соблюдать все требования Роспотребнадзора
Играли по-крупному: в Юрье действовало подпольное казино