В Кировской области более 14% населения живет за чертой бедности

6 Июль 2020 2020-07-06T12:33:27+03:00

В целом по стране в 2019 году за чертой бедности находились почти 18 миллионов человек. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Кировская область заняла 64 место в рейтинге регионов по доходам населения. К такому выводу пришли эксперты «РИА Рейтинг».

Показатель рассчитывали исходя из среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе РФ. Так, согласно проведенному анализу, Кировская область расположилась на 64 месте из 85 субъектов. Соседями нашего региона в этом списке стали Псковская область и Забайкальский край. Самыми благополучными субъектами являются Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Москва. А вот самой неблагополучной оказалась республика Тыва. Там доля населения, проживающая за чертой бедности, составила 34,7%.

В Кировской области число живущих за чертой бедности (доходы ниже регионального прожиточного минимума) - 14,7%, а доля населения находящаяся за чертой крайней бедности (доходы ниже половины регионального прожиточного минимума) составила 1,5%.

В целом по стране в 2019 году за чертой бедности находились почти 18 миллионов человек, что меньше предшествующего отчетного года. Эксперты приходят к выводу, что уровень доходов россиян может снова начать расти лишь в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU