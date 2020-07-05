Коронавирус в Кирове: 55 заболели, 16 выздоровели, один умер

5 Июль 2020 2020-07-05T10:55:39+03:00

Количество новых заболевших пока что не идет на спад. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Количество кировчан с установленным диагнозом «коронавирус», скончавшихся в инфекционных стационарах, увеличилось до 42. Накануне в одном из госпиталей умерла 84-летняя жительница Вятских Полян. Несмотря на все усилия врачей, спасти женщину не удалось.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким умершей.

За минувшие сутки в Кировской области выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Выписанных не в пример меньше - 16 человек.

В общей сложности по состоянию на 5 июля 2020 в нашем регионе зарегистрировали:

- 4463 заразившихся, включая бессимптомных больных;

- 2793 выздоровевших;

- 42 умерших;

- 6558 кировчан находятся на домашнем карантине;

- 37750 человек выписали с него за все время.

Сейчас в инфекционных стационарах наблюдаются 647 человек с пневмонией. В палату реанимации госпитализированы 15 пациентов. К аппарату ИВЛ подключены четверо заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU