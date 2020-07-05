Жара и сырость: погода в Кирове на воскресенье, 5 июля

5 Июль 2020 2020-07-05T09:26:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кирове становится не на шутку жарко. В воскресенье, 5 июля, с самого утра обещается довольно теплая погода. Уже в шесть утра столбики термометров покажут +20 градусов. В течение дня температура воздуха будет постепенно повышаться и в 14 часов достигнет своего пика - +27 градусов. Примерно на это же время синоптики прогнозируют ливневый дождь, кратковременный, но достаточно сильный, который закончится ближе к трем часам дня. Жара будет держаться в течение всего дня и спадет уже только с приближением ночи. В 21 час термометры покажут +20 градусов, а около полуночи в Кирове вновь начнется небольшой дождь. Погода в течение всего дня обещает быть безветреной.

Прогноз составлен с помощью сервиса rp5.ru.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU