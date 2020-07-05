2020-07-05T09:26:51+03:00
Происшествия

Жара и сырость: погода в Кирове на воскресенье, 5 июля

В течение всего дня будет держаться высокая температура воздуха
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
В течение дня температура воздуха будет постепенно повышаться и в 14 часов достигнет своего пика - +27 градусов.В течение дня температура воздуха будет постепенно повышаться и в 14 часов достигнет своего пика - +27 градусов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Кирове становится не на шутку жарко. В воскресенье, 5 июля, с самого утра обещается довольно теплая погода. Уже в шесть утра столбики термометров покажут +20 градусов. В течение дня температура воздуха будет постепенно повышаться и в 14 часов достигнет своего пика - +27 градусов. Примерно на это же время синоптики прогнозируют ливневый дождь, кратковременный, но достаточно сильный, который закончится ближе к трем часам дня. Жара будет держаться в течение всего дня и спадет уже только с приближением ночи. В 21 час термометры покажут +20 градусов, а около полуночи в Кирове вновь начнется небольшой дождь. Погода в течение всего дня обещает быть безветреной.

Прогноз составлен с помощью сервиса rp5.ru.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Зуевке четверо рабочих погибли от обрушения стены
Коронавирус в Кирове: 55 заболели, 16 выздоровели, один умер
Жара и сырость: погода в Кирове на воскресенье, 5 июля
Бывший министр здравоохранения Кировской области нашла работу в правительстве Владимирской области
Шесть месяцев не платил зарплату: на кирово-чепецкого предпринимателя завели уголовное дело
Из-за ремонта дорог в Кирове перекроют движение на 20 улицах
В Кирове введен режим повышенной готовности из-за взрыва газа в жилом доме
Коронавирус в Кировской области: в инфекционной больнице скончалась 64-летняя жительница Уржумского района
«Произошло действительно чудо»: в Кировской области медсестра спасла тонувшего мальчика
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению ЕГЭ-2020
В Кировской области 13 жителей заразились энцефалитом
Дожди и грозы: прогноз погоды в Кирове на субботу, 4 июля
Кировский общепит обязался соблюдать все требования Роспотребнадзора
Играли по-крупному: в Юрье действовало подпольное казино