Бывший министр здравоохранения Кировской области нашла работу в правительстве Владимирской области

4 Июль 2020 2020-07-04T16:22:31+03:00

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Бывший министр здравоохранения Кировской области Елена Утемова выбрана конкурсной комиссией на должность главы департамента здравоохранения Владимирской области. В дальнейшем кандидатуру Елены Утемовой должен будет утвердить губернатор Владимирской области.

Елена Утемова трудилась в Кировской области министром здравоохранения при бывшем губернаторе Никите Белых. В 2016 году она уехала работать в Чувашскую республику. В дальнейшем Елена Утемова перешла на должность заместителя Министра здравоохранения Московской области.

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