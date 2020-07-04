2020-07-04T16:22:31+03:00
Политика

Бывший министр здравоохранения Кировской области нашла работу в правительстве Владимирской области

Конкурсная комиссия рекомендовала назначить Елену Утемову
Виктор Карпов
Поделиться:
Елена Утемова выбрана конкурсной комиссией. Фото: dz.avo.ruЕлена Утемова выбрана конкурсной комиссией. Фото: dz.avo.ru
Изменить размер текста:

Бывший министр здравоохранения Кировской области Елена Утемова выбрана конкурсной комиссией на должность главы департамента здравоохранения Владимирской области. В дальнейшем кандидатуру Елены Утемовой должен будет утвердить губернатор Владимирской области.

Елена Утемова трудилась в Кировской области министром здравоохранения при бывшем губернаторе Никите Белых. В 2016 году она уехала работать в Чувашскую республику. В дальнейшем Елена Утемова перешла на должность заместителя Министра здравоохранения Московской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший министр здравоохранения Кировской области нашла работу в правительстве Владимирской области
Шесть месяцев не платил зарплату: на кирово-чепецкого предпринимателя завели уголовное дело
Из-за ремонта дорог в Кирове перекроют движение на 20 улицах
В Кирове введен режим повышенной готовности из-за взрыва газа в жилом доме
Коронавирус в Кировской области: в инфекционной больнице скончалась 64-летняя жительница Уржумского района
«Произошло действительно чудо»: в Кировской области медсестра спасла тонувшего мальчика
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению ЕГЭ-2020
В Кировской области 13 жителей заразились энцефалитом
Дожди и грозы: прогноз погоды в Кирове на субботу, 4 июля
Кировский общепит обязался соблюдать все требования Роспотребнадзора
Играли по-крупному: в Юрье действовало подпольное казино