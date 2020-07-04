Бывший министр здравоохранения Кировской области нашла работу в правительстве Владимирской области
Бывший министр здравоохранения Кировской области Елена Утемова выбрана конкурсной комиссией на должность главы департамента здравоохранения Владимирской области. В дальнейшем кандидатуру Елены Утемовой должен будет утвердить губернатор Владимирской области.
Елена Утемова трудилась в Кировской области министром здравоохранения при бывшем губернаторе Никите Белых. В 2016 году она уехала работать в Чувашскую республику. В дальнейшем Елена Утемова перешла на должность заместителя Министра здравоохранения Московской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU