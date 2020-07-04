Шесть месяцев не платил зарплату: на кирово-чепецкого предпринимателя завели уголовное дело
Индивидуальный предприниматель из Кирово-Чепецка задолжал своим работникам около 1 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе СК по Кировской области.
По версии следствия, предприниматель не выплачивал заработную плату своим сотрудникам с января по июнь текущего года. При этом установлено, что возможность для своевременной выдачи денежных средств у работодателя имелась. Нарушения удалось выявить в ходе прокурорской проверки.
Сейчас в отношении индивидуального предпринимателя возбужденно уголовное дело по факту невыплаты заработной платы свыше двух месяцев. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU