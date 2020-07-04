2020-07-04T15:16:06+03:00
Происшествия

Шесть месяцев не платил зарплату: на кирово-чепецкого предпринимателя завели уголовное дело

Работодатель задолжал своим сотрудникам около 1 миллиона рублей
Виктор Карпов
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13 сотрудников были лишены заработной платы.13 сотрудников были лишены заработной платы.Фото: Анастасия Осипова
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Индивидуальный предприниматель из Кирово-Чепецка задолжал своим работникам около 1 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе СК по Кировской области.

По версии следствия, предприниматель не выплачивал заработную плату своим сотрудникам с января по июнь текущего года. При этом установлено, что возможность для своевременной выдачи денежных средств у работодателя имелась. Нарушения удалось выявить в ходе прокурорской проверки.

Сейчас в отношении индивидуального предпринимателя возбужденно уголовное дело по факту невыплаты заработной платы свыше двух месяцев. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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