В Кировской области 13 жителей заразились энцефалитом

4 Июль 2020 2020-07-04T09:57:15+03:00

В текущем году в Кировской области от укусов клещей пострадали 10078 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

От укусов клещей пострадало более 10 тысяч человек

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В текущем году в Кировской области от укусов клещей пострадали 10078 человек, в том числе 2006 детей. В пресс-службе Роспотребнадзора по Кировской области сообщили, что в 96 из исследованных клещей обнаружен возбудитель вирусного энцефалита. Кроме того, на сегодняшний день 13 жителей региона заразились энцефалитом, в том числе три ребенка. У 35 человек обнаружен иксодовый клещевой боррелиоз. К счастью, других заболеваний, которые могут переносить эти насекомые, на территории области пока не зарегистрировано.

Отметим, что в регионе впервые зарегистрирован случай заболевания вирусным энцефалитом через сырое козье молоко. В целом ситуация в Кировской области остается в пределах нормы. Для сравнения, в 2019 году за аналогичный период в регионе было зарегистрировано 11172 пострадавших от укусов клещей.

Специалисты советуют кировчанам быть осторожнее и внимательнее при выезде за город и на дачные участки. Помните, что лучшая мера защиты от переносимых клещами заболеваний - не дать клещу присосаться.

ВАЖНО

Если вы обнаружили присосавшегося клеща, то постарайтесь его удалить. Для начала обработайте руки и место укуса антисептиком. Возьмите насекомое как можно ближе к вашей коже. Выкручивающими движениями удалите клеща. После извлечения еще раз обработайте место укуса. Клеща поместите в стеклянную емкость и отвезите в лабораторию. На исследование клеща можно принести в следующие организации:

- в медицинский центр «Лайт», г.Киров и в муниципальных районах области, телефоны Call-центра 8 (8332) 711-100, 255-100.

- в ООО «Афло-центр», г. Киров, ул. Володарского, д. 60, телефон: 8 (8332) 68-03-03.

- в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области», г. Киров, ул. Свободы, д. 64а, телефон: 8 (8332) 38-57-54.

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