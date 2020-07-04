2020-07-04T08:46:59+03:00
Происшествия

Дожди и грозы: прогноз погоды в Кирове на субботу, 4 июля

Температура воздуха достигнет +23 градуса
Виктор Карпов
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C 12.00 в Кирове ожидается гроза.C 12.00 в Кирове ожидается гроза.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Выходя из дома, не забудьте зонт. В субботу, 4 июля, в течение всего дня в Кирове будет идти дождь, а днем горожане услышат раскаты грома.

Ночью температура будет колебаться от +15 до +17 градусов. К 9.00 столбики термометров покажут уже +22 градусов, но небо начнет затягивать тучами. В течение дня воздух немного прогреется, и температура достигнет своего пика в +23 градуса к 15.00. После чего вновь начнет плавно опускаться. К 18.00 похолодает до +19 градусов.

Синоптики сообщают, что сильный дождь начнется в 9.00 и продлится до самого вечера. Кроме того, с 12.00 в Кирове начнется гроза, которая закончится лишь в 21.00. Порывы южного ветра достигнут 12 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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