Кировских автолюбителей ждут «сплошные проверки»

3 Июль 2020 2020-07-03T15:11:36+03:00

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Кировских автолюбителей проверят на состояние алкогольного опьянения. В выходные сотрудники Госавтоинспекции выйдут в очередные рейды по улицам города. В пресс-службе областного ГИБДД подчеркнули, что главная цель мероприятия - выявить водителей, которые решили сесть за руль после распития спиртных напитков.

«Сплошные проверки» пройдут 4 июля в Первомайском районе Кирова. Полицейские проконтролируют пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать все транспортные средства. Традиционно вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги выедут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.

Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.

За прошедшие выходные сотрудники Госавтоинспекции задержали 48 нетрезвых водителей в Кировской области. Из них 17 в Кирове.

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ИСТОЧНИК KP.RU