2020-07-03T15:46:08+03:00
Общество

Кировчан и жителей области пытаются приучить к раздельному сбору отходов

В Кирове появились отдельные контейнеры для сбора бумаги и пластика.
Владислав Николаенко
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контейнеры для раздельного сбора отходовконтейнеры для раздельного сбора отходовФото: pixabay.com
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Кировчан и жителей области пытаются приучить к раздельному сбору отходов (РСО). В Кирове отобраны 9 площадок, где помимо обычных контейнеров для смешанных отходов установлены отдельные контейнеры для сбора бумаги и пластика.

Кроме того, одна такая площадка появилась в д. Лубягино Кирово-Чепецкого района, где по просьбе жителей установлены контейнеры для сбора металла, пластика и стекла.

На контейнерных площадках, участвующих в пилотном проекте, разместили подробную информацию о раздельном сборе отходов. Буклеты о РСО раздали жителям примыкающих домов. С жителями провели встречи, где рассказали, как правильно разделять отходы.

Во время пилотного проекта отработают механизм сбора и вывоза отсортированных отходов и посмотрят, насколько жители готовы к раздельному сбору.

26 городов уже полностью перешли на раздельный сбор отходов, 45 городов внедряют двухконтейнерную систему – контейнер для смешанных отходов и контейнер для отходов, которые после сортировки могут быть использованы в переработке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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