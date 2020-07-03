«Кирсинскую управляющую компанию» заставили выплатить долги по зарплате
Прокуратура Верхнекамского района Кировской области установила, что «Кирсинская управляющая компания» за апрель 2020 года задолжала работникам более 1,2 млн рублей.
И это уже не в первый раз: ранее руководитель общества по решению суда был привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) с назначением наказания в виде штрафа в 25 тыс. рублей.
Суд признал директора предприятия виновным в невыплате заработной платы и, учитывая повторность преступления, наказал его дисквалификацией, то есть лишил его на один год права занимать руководящую должность, сообщили в прокуратуре.
Сейчас долги по заработной плате за апрель перед работниками погашены. Ситуация находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU