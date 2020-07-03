В Кирове при ремонте тротуаров не учитывали условия передвижения маломобильных граждан

3 Июль 2020 2020-07-03T13:20:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Новые городские тротуары отремонтированы с нарушениями. К такому выводу пришли эксперты ОНФ.

В ходе рейдов активисты проверили тротуары на улице Милицейской, Октябрьском проспекте и в районе железнодорожного вокзала. На всех участках они обнаружили нарушения.

В частности, не соблюдались требования о доступности городской среды для маломобильных граждан. Хотя они прописаны в условиях федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Так, в основном нормативная величина поперечного уклона тротуара превышена, из-за чего человек на инвалидной коляске может перевернуться.

Еще одно нарушение выявлено на Октябрьском проспекте и в районе железнодорожного вокзала. Там подступенки и проступи лестниц не одинаковы и превышают допустимые размеры. Тогда как согласно нормативам они должны быть одинакового размера.

Сейчас общественники направили перечень выявленных нарушений главе администрации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU