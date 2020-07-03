В Кирове при ремонте тротуаров не учитывали условия передвижения маломобильных граждан
Новые городские тротуары отремонтированы с нарушениями. К такому выводу пришли эксперты ОНФ.
В ходе рейдов активисты проверили тротуары на улице Милицейской, Октябрьском проспекте и в районе железнодорожного вокзала. На всех участках они обнаружили нарушения.
В частности, не соблюдались требования о доступности городской среды для маломобильных граждан. Хотя они прописаны в условиях федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Так, в основном нормативная величина поперечного уклона тротуара превышена, из-за чего человек на инвалидной коляске может перевернуться.
Еще одно нарушение выявлено на Октябрьском проспекте и в районе железнодорожного вокзала. Там подступенки и проступи лестниц не одинаковы и превышают допустимые размеры. Тогда как согласно нормативам они должны быть одинакового размера.
Сейчас общественники направили перечень выявленных нарушений главе администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU