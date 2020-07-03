2020-07-03T13:20:12+03:00
Общество

В Кирове при ремонте тротуаров не учитывали условия передвижения маломобильных граждан

Нарушения нашли общественники
Виктор Карпов
Поделиться:
Активисты проверили тротуары на улице Милицейской, Октябрьском проспекте и в районе железнодорожного вокзала. Фото: onf.ruАктивисты проверили тротуары на улице Милицейской, Октябрьском проспекте и в районе железнодорожного вокзала. Фото: onf.ru
Изменить размер текста:

Новые городские тротуары отремонтированы с нарушениями. К такому выводу пришли эксперты ОНФ.

В ходе рейдов активисты проверили тротуары на улице Милицейской, Октябрьском проспекте и в районе железнодорожного вокзала. На всех участках они обнаружили нарушения.

В частности, не соблюдались требования о доступности городской среды для маломобильных граждан. Хотя они прописаны в условиях федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Так, в основном нормативная величина поперечного уклона тротуара превышена, из-за чего человек на инвалидной коляске может перевернуться.

Еще одно нарушение выявлено на Октябрьском проспекте и в районе железнодорожного вокзала. Там подступенки и проступи лестниц не одинаковы и превышают допустимые размеры. Тогда как согласно нормативам они должны быть одинакового размера.

Сейчас общественники направили перечень выявленных нарушений главе администрации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировских автолюбителей ждут «сплошные проверки»
В Кировской области могут вернуть все ограничения
Директор Кировэнерго Владимир Колесников награжден Медалью Булатова за реализацию мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
«Ростелеком» сообщает о начале производства отечественных планшетов для Всероссийской переписи населения
В Кирове при ремонте тротуаров не учитывали условия передвижения маломобильных граждан
Коронавирус в Кирове: количество умерших от инфекции достигло сорока
От взрыва газа в жилом доме Кирова пострадали двое
В Кировской области уничтожили более полутонны яблок и клубники
Наконец-то лето: прогноз погоды в Кирове на пятницу, 3 июля
В одном из домов в Кирове произошел взрыв газа
Система документирования данных «Ростелекома» внесена в единый реестр отечественного ПО
Кировские сыщики поймали вора, обкрадывавшего пенсионерок
Кировской областной суд рассмотрел апелляцию Леонида Яфаркина
Телевизионная премьера концерта группы «Мумий Тролль» состоится в видеосервисе Wink
В Кировской области ветеринарные врачи допустили к продаже просроченное мясо