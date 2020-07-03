Коронавирус в Кирове: количество умерших от инфекции достигло сорока

3 Июль 2020 2020-07-03T12:08:29+03:00

Еще один пациент инфекционной больницы скончался от нового вируса

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Количество жертв COVID-19 в Кировской области увеличилось до сорока. Накануне в инфекционном стационаре скончался 78-летний житель Нолинского района. Пациент находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ. Несмотря на все усилия врачей, спасти мужчину не удалось.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким умершего.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 33 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровело и выписалось из инфекционных госпиталей 24 пациента.

Таким образом, по состоянию на 3 июля в Кировской области зарегистрировали:

- 4358 заразившихся (включая бессимптомных больных);

- 2738 выздоровевших;

- 40 умерших;

- 6400 кировчан, находящихся на домашнем карантине;

- 36751 житель региона, снятый с него за весь период.

Под круглосуточным медицинским наблюдением в инфекционных стационарах сейчас находятся 669 человек с пневмонией. Количество пациентов, у которых болезнь протекает тяжело, увеличилось до 26. 12 из них госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. К аппарату ИВЛ подключены пятеро человек.

ИСТОЧНИК KP.RU