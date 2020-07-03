Коронавирус в Кирове: количество умерших от инфекции достигло сорока
Количество жертв COVID-19 в Кировской области увеличилось до сорока. Накануне в инфекционном стационаре скончался 78-летний житель Нолинского района. Пациент находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ. Несмотря на все усилия врачей, спасти мужчину не удалось.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким умершего.
За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 33 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровело и выписалось из инфекционных госпиталей 24 пациента.
Таким образом, по состоянию на 3 июля в Кировской области зарегистрировали:
- 4358 заразившихся (включая бессимптомных больных);
- 2738 выздоровевших;
- 40 умерших;
- 6400 кировчан, находящихся на домашнем карантине;
- 36751 житель региона, снятый с него за весь период.
Под круглосуточным медицинским наблюдением в инфекционных стационарах сейчас находятся 669 человек с пневмонией. Количество пациентов, у которых болезнь протекает тяжело, увеличилось до 26. 12 из них госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. К аппарату ИВЛ подключены пятеро человек.
ИСТОЧНИК KP.RU