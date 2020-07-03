Наконец-то лето: прогноз погоды в Кирове на пятницу, 3 июля

3 Июль 2020 2020-07-03T08:20:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Киров наконец пришло потепление! Правда, не без небольших дождей. В пятницу, 3 июля, синоптики обещают температуру воздуха до +24 градусов. Уже в шесть утра на улице станет ощутимо тепло - +16 градусов, да и солнышко будет пригревать. К восьми часам начнется небольшой дождь, который прекратится в 11.00. В течение дня температура будет повышаться, и достигнет пика в час дня. Весь день обещается облачность и легкий ветер. Температура пойдет на спад к вечеру, и к 21.00 столбики термометров покажут +18 градусов - неплохая погода для вечерней прогулки.

Прогноз предоставлен с помощью сервиса rp5.ru.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU