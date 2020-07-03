Наконец-то лето: прогноз погоды в Кирове на пятницу, 3 июля
В Киров наконец пришло потепление! Правда, не без небольших дождей. В пятницу, 3 июля, синоптики обещают температуру воздуха до +24 градусов. Уже в шесть утра на улице станет ощутимо тепло - +16 градусов, да и солнышко будет пригревать. К восьми часам начнется небольшой дождь, который прекратится в 11.00. В течение дня температура будет повышаться, и достигнет пика в час дня. Весь день обещается облачность и легкий ветер. Температура пойдет на спад к вечеру, и к 21.00 столбики термометров покажут +18 градусов - неплохая погода для вечерней прогулки.
Прогноз предоставлен с помощью сервиса rp5.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU