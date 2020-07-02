Кировские выпускники сдадут первые экзамены 3 июля

2 Июль 2020 2020-07-02T14:23:32+03:00

На всех пунктах проведения экзамена будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Кировские выпускники начинают преодолевать последний рубеж. В пятницу, 3 июля, в нашем регионе начинается сдача ЕГЭ. По сообщению пресс-службы правительства области, в этот день пройдут аттестации по информатике и ИКТ, географии и литературе.

Всего на сдачу госэкзаменов в 2020 году зарегистрировались 5788 кировчан. 5153 из них - выпускники текущего года, 153 - учащиеся профессиональных образовательных учреждений и 484 - закончившие школу в предыдущие годы.

На основной период сдачи экзаменов оборудовано 69 пунктов. В каждом из них соблюдены меры профилактики коронавируса. Аудитории оборудованы видеокамерами.

На участие в экзаменах зарегистрировались:

- 737 человек - информатика и ИКТ;

- 419 кировчан - литература;

- 173 выпускника - география.

Свои результаты участники ЕГЭ узнают не позднее 17 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU