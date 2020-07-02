Кировские выпускники сдадут первые экзамены 3 июля
Кировские выпускники начинают преодолевать последний рубеж. В пятницу, 3 июля, в нашем регионе начинается сдача ЕГЭ. По сообщению пресс-службы правительства области, в этот день пройдут аттестации по информатике и ИКТ, географии и литературе.
Всего на сдачу госэкзаменов в 2020 году зарегистрировались 5788 кировчан. 5153 из них - выпускники текущего года, 153 - учащиеся профессиональных образовательных учреждений и 484 - закончившие школу в предыдущие годы.
На основной период сдачи экзаменов оборудовано 69 пунктов. В каждом из них соблюдены меры профилактики коронавируса. Аудитории оборудованы видеокамерами.
На участие в экзаменах зарегистрировались:
- 737 человек - информатика и ИКТ;
- 419 кировчан - литература;
- 173 выпускника - география.
Свои результаты участники ЕГЭ узнают не позднее 17 июля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU