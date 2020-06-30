70-летний житель Кировской области напал на полицейского

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:02:10+03:00

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В поселке Восточном Омутнинского района местный житель ранил сотрудника полиции. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

По версии следствия, 8 сентября 2019 года пьяный 70-летний обвиняемый дебоширил вблизи спортивного комплекса на улице Азина. Мужчина разбил стекла. В связи с чем на место прибыли сотрудники полиции. В это время пенсионер попытался скрыться в магазине. Он выхватил нож и ударил участкового в живот. После чего попытался нанести удар второму сотруднику полиции. Но мужчину удалось обезвредить.

В ходе следствия вину в совершенном преступлении обвиняемый признал частично. Сейчас расследование завершено и направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU