2020-06-30T11:27:25+03:00
Происшествия

В Слободском осудили жителя Армении, убившего человека

Вердикт вынесла коллегия присяжных заседателей
Карина Нагисова
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Приговор вынесли на основании вердикта коллегии присяжных заседателей.Приговор вынесли на основании вердикта коллегии присяжных заседателей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Слободском вынесли приговор 37-летнему жителю Армении. Мужчину признали виновным в убийстве человека на загородном комплексе. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

Год назад, 9 июня 2019 года, осужденный повздорил с кем-то из отдыхающих в загородном комплексе Слободского района. Конфликт, начавшийся с оскорблений и мата, перешел в поножовщину. Осужденный несколько раз ударил своего оппонента в грудь колюще-режущим орудием. Мужчина скончался от полученных травм.

Кировский Следком завел уголовное дело по факту убийства человека. Коллегия присяжных в суде согласилась с прокурором и признали жителя Армении виновным. За совершенное мужчина получил девять лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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