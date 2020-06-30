В Слободском осудили жителя Армении, убившего человека
В Слободском вынесли приговор 37-летнему жителю Армении. Мужчину признали виновным в убийстве человека на загородном комплексе. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.
Год назад, 9 июня 2019 года, осужденный повздорил с кем-то из отдыхающих в загородном комплексе Слободского района. Конфликт, начавшийся с оскорблений и мата, перешел в поножовщину. Осужденный несколько раз ударил своего оппонента в грудь колюще-режущим орудием. Мужчина скончался от полученных травм.
Кировский Следком завел уголовное дело по факту убийства человека. Коллегия присяжных в суде согласилась с прокурором и признали жителя Армении виновным. За совершенное мужчина получил девять лет колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU