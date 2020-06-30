2020-06-30T09:36:37+03:00
Общество

В Кировской области осужденный сделал шахматы из старых запчастей

Необычная работа примет участие в конкурсе «Мастеровые Вятки-2020»
Алина Сашина
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Креативный сувенир весит около 100 килограммов. Фото: предоставлено УФСИН России по Кировской области.Креативный сувенир весит около 100 килограммов. Фото: предоставлено УФСИН России по Кировской области.
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Один из осужденных из ИК-1 УФСИН России по Кировской области изготовил из старых запчастей от автомобильной техники необычный сувенир. Используя коленвалы, цепи, гайки и части двигателя он сделал необычные шахматы. Мастер примет участие в конкурсе «Мастеровые Вятки-2020».

Об оригинальном изделии рассказал начальник отдела материально- технического обеспечения учебно- производственного процесса и сбыта продукции центра трудовой адаптации осужденных ИК-1 УФСИН России по Кировской области Алексей Широков.

- Креативный стол в виде шахматной доски из необычных материалов изготовил осужденный колонии строгого режима № 1, - сообщил Алексей Широков. - Все шахматные фигуры изготовлены с фантазией. Так, например, король и ферзь сделаны с глазами и волосами, а пешки в руках держат мечи. Это самые оригинальные шахматы, которые мы представим на конкурс. Их вес около 100 килограммов.

Следует отметить, что творческие работы осужденных ежегодно принимают участие в конкурсе «Мастеровые Вятки».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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