На руководство кировской компании возбудили уголовное дело за невыплату заработной платы

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:01:01+03:00

По версии следствия, за несколько месяцев 2019 года семь работников компании были лишены заработной платы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Кировская строительная компания не выплачивала заработную плату своим работникам. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

По версии следствия, за несколько месяцев 2019 года семь работников компании были лишены заработной платы. Долги составили более 125 тысяч рублей. При этом финансовое положение компании позволяло оплачивать труд сотрудников.

Сейчас Следком возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы свыше двух месяцев. Сотрудники ведомства устанавливают причины и условия совершения преступления. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU