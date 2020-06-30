2020-06-30T08:12:27+03:00
Происшествия

Все так же безрадостно: погода в Кирове на вторник, 30 июня

Второй день недели ничем не отличится от предыдущего
Анастасия РОМАНОВА
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Ближе к шести утра распогодится до +11, однако в это же время пойдет дождь, который прекратится только к восьми часам. Фото: pixabay.comБлиже к шести утра распогодится до +11, однако в это же время пойдет дождь, который прекратится только к восьми часам. Фото: pixabay.com
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Холодная погода не собирается уходить из Кирова. Во вторник, 30 июня, обещают пасмурный день и температуру не выше 14 градусов. Ночью синоптики прогнозируют похолодание до +8 градусов. Ближе к шести утра распогодится до +11, однако в это же время пойдет дождь, который прекратится только к восьми часам. Температура будет медленно повышаться в течение дня и достигнет своего пика - +14 градусов - к полудню. Такой она останется до самого вечера, и уже ближе к 21 часу понизится до +10. Но сильного ветра не предвидится, а значит, переносить эту температуру будет куда проще.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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