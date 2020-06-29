В Котельниче местную жительницу подозревают в убийстве собутыльника

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:39:19+03:00

Поначалу женщина отрицала свою причастность, но созналась в убийстве под давлением улик. Фото: скриншот с видео СУ СКР по Кировской области

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В Котельниче попойка между знакомыми закончилась убийством. Труп местного 57-летнего жителя с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили утром 26 июня, а спустя три дня разыскали подозреваемую. Ею оказалась знакомая убитого, 27-летняя жительница Котельнича. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

По версии сотрудников ведомства, 25 июня подозреваемая вместе со своим знакомым устроили застолье в доме последнего. В какой-то момент между ними произошла ссора, и женщина сбежала - чтобы, прихватив нож, вернуться обратно. Свое оружие она не замедлила пустить в ход, когда конфликт между ними разгорелся вновь. Мужчина скончался на месте от множественных ножевых ранений, а его знакомая сбежала, по пути выбросив перчатки со следами крови. А уже дома постирала одежду, в которой была в момент убийства.

При первоначальном допросе женщина всячески отрицала свою вину. Однако многочисленные улики (показания свидетелей, записи с камер наружного наблюдения, следы на месте преступления) указывали на ее причастность. Под давлением доказательств подозреваемая призналась в убийстве.

Сейчас женщину заключили под стражу. Расследование продолжается. По статье «убийство», которую вменяют котельничанке, ей грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU