2020-06-29T15:56:46+03:00
Происшествия

Кировчанин заказал телефон, а получил бутылку воды

Мошенника нашли, и вскоре он предстанет перед судом
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Сейчас мошенник ожидает суда.Сейчас мошенник ожидает суда.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Кировские полицейские нашли мошенника, приславшего местному жителю воду вместо телефона. Региональное УМВД сообщило подробности и провело краткий экскурс в эту историю.

Так, в марте текущего года в полицию обратился 54-летний кировчанин с заявлением, мол, его обманули дистанционные мошенники. На одном из популярных сервисов он нашел мобильный телефон и захотел его приобрести. Связался с продавцом, договорился о предоплате в размере шести тысяч рублей, которые благополучно и перевел. Посылка кировчанину пришла, правда, вместо телефона в ней оказалась поллитровая бутылка воды.

По факту хищения денег возбудили уголовное дело, в рамках розыскных мероприятий нашли злоумышленника. Им оказался 30-летний неработающий житель Республики Карелия. Мужчина сознался в совершенном и в ходе расследования возместил кировчанину ущерб. Однако от возмездия это его все равно не спасет.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд. По статье «мошенничество» жителю Карелии грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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