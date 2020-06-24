2020-06-24T14:33:55+03:00
Общество

24 июня в Кирове пройдет сбор подписей за присвоение городу почетного звания

Трансляцию акции будет проводить местный телеканал
Мария Петрова
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Акция по сбору подписей пройдет на Театральной площади. Фото: kirovreg.ruАкция по сбору подписей пройдет на Театральной площади. Фото: kirovreg.ru
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24 июня на Театральной площади состоится массовая акция «Город, ковавший победу». Сообщает об этом пресс-служба правительства области.

Суть мероприятия в сборе подписей за присвоение Кирову почетного звания «Город трудовой доблести». С такой инициативой к властям обратились представители местных ветеранских организаций. Предложение нашло отклик. Отмечается, что Киров уже носит звание «Город трудовой славы». Однако считается, что наш край заслуживает признания на федеральном уровне.

Во избежание рисков заражения коронавирусом присутствующие будут соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Для жителей города один из региональных каналов организует прямую трансляцию.

СПРАВКА КП

Из Кировской области на фронт в годы войны ушли более 600 тысяч жителей. Более 250 тысяч не вернулись домой. Свыше 200 жителей региона стали Героями Советского Союза. В годы войны наши предприятия выпускали необходимую фронту продукцию. Более четырех тысяч танков, двух тысяч «катюш», 200 кораблей, трех миллионов снарядов, пяти миллионов бомб и другой необходимой техники и боеприпасов отправили наши заводы в помощь бойцам. Кроме того, Киров стал одним из крупнейших центров военной медицины и прибежищем для сотен эвакуированных людей - в том числе детей блокадного Ленинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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