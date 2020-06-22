2020-06-22T15:08:08+03:00
Общество

В Кировской области собака напала на 5-летнего ребенка

Животное набросилось на мальчика во дворе дома
Виктор Карпов
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Собака набросилась на 5-летнего ребенка.Собака набросилась на 5-летнего ребенка.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В среду, 17 июня, в поселке Демьяново Подосиновского района собака набросилась на 5-летнего ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

О подробностях происшествия рассказал отец ребенка в группе «ЖЕСТЬ-Подосиновского района».

- Собака искусала моего сына во дворе дома, собака пришлая никогда раньше не видел, - написал отец ребенка в социальной сети. - Если бы жена не отбила, скорее всего - летальный исход. У ребенка на голове 10 швов и покусано тело.

Сейчас сотрудники прокуратуры проводят проверку. Устанавливают, есть ли у этой собаки хозяин. Кроме того, ведомство даст правовую оценку исполнения законодательства органами местного самоуправления, которое отвечает за отлов бездомных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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