Коронавирус в Кирове: инфекцию впервые обнаружили в Опаринском районе

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:28:41+03:00

В области осталась последняя территория, где не зафиксировали случаи болезни

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В Кировской области продолжают ударно выздоравливать заболевшие коронавирусом. За минувшие сутки из инфекционных стационаров выписали сразу 106 человек. Заболевших меньше почти в три раза, и все-таки они есть. Еще 36 человек заразились коронавирусом. Причем, по данным регионального Минздрава, впервые инфекцию выявили в Опаринском районе.

Таким образом, по официальной информации на 22 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 3517 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;

- 2322 заболевших выздоровели;

- 32 пациента умерли;

- 7650 человек находятся на домашнем карантине;

- 30690 жителей региона сняты с карантина за весь период;

- 175973 теста на коронавирус проведено в области за весь период, в том числе 2035 за минувшие сутки;

- 124591 кировчанин обследовался на новую болезнь за весь период, в том числе 1187 человек - за последние 24 часа.

Число пациентов, чье состояние врачи оценивают как тяжелое, увеличилось до 36. 21 человек из них находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. К аппарату ИВЛ подключены семеро госпитализированных. Всего сейчас на лечении в инфекционных стационарах находится 601 человек. Амбулаторно наблюдаются 425 «бессимптомников».

ИСТОЧНИК KP.RU