Молодая кировчанка покупала наркотики через интернет

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:23:22+03:00

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В Ленинском районном суде областного центра состоялась рассмотрение дела 21-летней кировчанки, которая покупала наркотические средства через интернет. Об этом сообщает пресс-служа прокуратуры Кировской области.

В суде установлено, что в середине декабря прошлого года девушка договорилась с продавцом наркотиков на просторах всемирной паутины. Дальнейшее происходило уже в реальной жизни: неизвестный продавец сделал «закладку» с синтетическим наркотиком около жилого дома на улице Красина. Когда девушка наркотик оттуда забрала, ее задержали сотрудники полиции.

Отпираться было бесполезно: в кармане лежал пакетик, в котором было почти 2 грамма «смертоносного кайфа».

Суд с обвинением согласился и признал кировчанку полностью виновной. Тем не менее, Фемида оказалась благосклонной к девушке. Часть 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. А «наша» нарушительница закона «получила» лишь три года условно и штраф в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU