2020-06-15T17:14:34+03:00
Общество

В Кирово-Чепецком музее узкоколейной железной дороги появился новый экспонат

Финский кран выпущен в 1956 году в городе Ювяскюля
Виктор Карпов
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Кран вывезен с узкоколейной железной дороги в Опаринском районе. Фото: vk.com/railwaymuseumКран вывезен с узкоколейной железной дороги в Опаринском районе. Фото: vk.com/railwaymuseum
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Раритетный финский кран 5E-1724, выпущенный машиностроительным объединением Valmet, пополнит коллекцию музея узкоколейной железной дороги. Он произведен в 1956 году на заводе Rautpohja в городе Ювяскюля. Об этом рассказали в официальной группе музея в социальных сетях.

Сообщается, что кран вывезен с узкоколейной железной дороги в Опаринском районе.

- Несмотря на не самое лучшее состояние снаружи, внутренний интерьер частично сохранился, - сообщили в группе музея. - Изначально он был с двухцилиндровой паровой машиной, которая, увы, утрачена. А еще он может самостоятельно передвигаться по линии.

Кран выпущен в 1956 году. Фото: vk.com/railwaymuseum

Кран выпущен в 1956 году. Фото: vk.com/railwaymuseum

Отмечается, что в России остался лишь один человек, который умеет управлять таким краном: «на наше счастье он живет всего в 110 километрах от нашего музея, и мы активно пытаемся уговорить его приехать к нам и хотя бы показать, какой рычаг нужно потянуть в первую очередь».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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