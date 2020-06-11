Житель Омутнинска отдал деньги мошенникам, притворившимся его женой

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:15:02+03:00

Несмотря на то, что супруга в тот момент была рядом, он поверил «ей» на слово

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В Омутнинске 29-летний местный житель стал жертвой мошенников, потому что не удосужился позвать жену. Как сообщило областное УМВД, деньги у него увели, взломав страницу супруги в соцсетях.

По рассказу обратившегося в полицию молодого человека, ему пришло сообщение от второй половины - мол, переведи мне шесть тысяч на карту. И номер указала заботливо. Добрый супруг отправил нужную сумму, не озаботившись тем, что карта была зарегистрирована вовсе не на имя его жены. Подвох он заподозрил, лишь спросив у нее уже лично, пришли ли ей деньги. И в ответ на ее удивление забеспокоился. Отметим, что в это время, когда он прочитал просьбу «жены» и перевел деньги, оба супруга находились в одной квартире. Рядом друг с другом. Только в разных комнатах.

По факту хищения средств полиция завела уголовное дело. Уже позже обнаружилось, что супруга оставила свои логин и пароль от страницы в соцсетях на одном из сайтов при участии в голосовании за фото. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что именно так у женщины и увели страницу.

Полиция напоминает кировчанам: не переводите деньги даже родным и близким людям, не удостоверившись, что это действительно они попросили у вас в долг. Убедитесь в этом обязательно, потратив время на звонок - как правило, этого вполне достаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU