Житель Омутнинска отдал деньги мошенникам, притворившимся его женой
В Омутнинске 29-летний местный житель стал жертвой мошенников, потому что не удосужился позвать жену. Как сообщило областное УМВД, деньги у него увели, взломав страницу супруги в соцсетях.
По рассказу обратившегося в полицию молодого человека, ему пришло сообщение от второй половины - мол, переведи мне шесть тысяч на карту. И номер указала заботливо. Добрый супруг отправил нужную сумму, не озаботившись тем, что карта была зарегистрирована вовсе не на имя его жены. Подвох он заподозрил, лишь спросив у нее уже лично, пришли ли ей деньги. И в ответ на ее удивление забеспокоился. Отметим, что в это время, когда он прочитал просьбу «жены» и перевел деньги, оба супруга находились в одной квартире. Рядом друг с другом. Только в разных комнатах.
По факту хищения средств полиция завела уголовное дело. Уже позже обнаружилось, что супруга оставила свои логин и пароль от страницы в соцсетях на одном из сайтов при участии в голосовании за фото. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что именно так у женщины и увели страницу.
Полиция напоминает кировчанам: не переводите деньги даже родным и близким людям, не удостоверившись, что это действительно они попросили у вас в долг. Убедитесь в этом обязательно, потратив время на звонок - как правило, этого вполне достаточно.
ИСТОЧНИК KP.RU