2020-06-11T17:15:02+03:00
Происшествия

Житель Омутнинска отдал деньги мошенникам, притворившимся его женой

Несмотря на то, что супруга в тот момент была рядом, он поверил «ей» на слово
Анастасия Трефилова
Поделиться:
Поверив на слово «жене», мужчина перевел мошенникам шесть тысяч рублей.Поверив на слово «жене», мужчина перевел мошенникам шесть тысяч рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Омутнинске 29-летний местный житель стал жертвой мошенников, потому что не удосужился позвать жену. Как сообщило областное УМВД, деньги у него увели, взломав страницу супруги в соцсетях.

По рассказу обратившегося в полицию молодого человека, ему пришло сообщение от второй половины - мол, переведи мне шесть тысяч на карту. И номер указала заботливо. Добрый супруг отправил нужную сумму, не озаботившись тем, что карта была зарегистрирована вовсе не на имя его жены. Подвох он заподозрил, лишь спросив у нее уже лично, пришли ли ей деньги. И в ответ на ее удивление забеспокоился. Отметим, что в это время, когда он прочитал просьбу «жены» и перевел деньги, оба супруга находились в одной квартире. Рядом друг с другом. Только в разных комнатах.

По факту хищения средств полиция завела уголовное дело. Уже позже обнаружилось, что супруга оставила свои логин и пароль от страницы в соцсетях на одном из сайтов при участии в голосовании за фото. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что именно так у женщины и увели страницу.

Полиция напоминает кировчанам: не переводите деньги даже родным и близким людям, не удостоверившись, что это действительно они попросили у вас в долг. Убедитесь в этом обязательно, потратив время на звонок - как правило, этого вполне достаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд избрал меру пресечения для Юрия Палюха
Житель Омутнинска отдал деньги мошенникам, притворившимся его женой
В Кировскую область завезли лекарство от коронавируса
В Вятских Полянах медработники не получили выплаты за работу с больными COVID-19
Где поплавать и как не испечься на солнышке: советы кировского Роспотребнадзора
15 июня в Wink состоится премьера мини-сериала «Их было десять»
Кировский арбитражный суд отказал католикам в передаче Александровского костела
Бесплатный премиум-линкор в тарифе «Игровой» — специально для поклонников морских боев
В Кирове на Театральной площади откроют ярмарку
Кировские предприниматели подписали декларацию о солидарной ответственности
В Кирове пенсионер устроил тройное ДТП
Кировская область стала одним из ведущих субъектов РФ по количеству проведенных тестов на коронавирус
Коронавирус в Кирове: в инфекционных стационарах лечатся 912 человек
В Кирове магазины набирают сотрудников
Кировских автолюбителей проверят на алкоголь
Виновник смертельного ДТП в Котельничском районе отправлен за решетку
Директора коммерческой фирмы в Кирове подозревают в мошенничестве
Кировчан просят помочь в поиске пропавшего без вести мужчины
Коронавирус в Кирове: 250 организаций города не соблюдают правила профилактики
Кировские летние кафе могут открыться на следующей неделе
В Кировской области пропал 73-летний пенсионер
«Установка ограждений - временная мера»: в администрации Кирова прокомментировали «благоустройство» серыми заборами
Один человек погиб: на трассе в Кировской области иномарка врезалась в грузовик
В Вересниках откроется новая спортивная школа
Растрата на 78 миллионов: на Юрия Палюха завели уголовное дело