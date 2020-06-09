2020-06-09T12:15:45+03:00
Общество

«Вятка» улетела в космос

В Кировской области успешно запустили первую в России частную ракету
Виктор Карпов
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Запуск войдет в Книгу рекордов России.Запуск войдет в Книгу рекордов России.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Национальная космическая компания успешно провела испытания первой в России частной ракеты «Вятка». Запуск состоялся на спецполигоне в Кировской области.

ГТРК «Вятка» сообщили, что ракета взлетела на высоту 15 километров. Ее скорость составила практически 2500 километров в час.

- Запуск войдет в Книгу рекордов России. До этого ни одна частная космическая компания в странах СНГ не проводила подобных запусков, - сообщили в НКК.

В компании рассказали, что в процессе испытания были протестированы системы телеметрии, разделения ступеней и поиска. Следующим этапом станет запуск суборбитальной ракеты на 100 километров.

Справка «КП»

Ракета «Вятка» представляет собой классическую двухступенчатую конструкцию. Ее высота достигает трех метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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