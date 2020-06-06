Коронавирус в Кировской области: еще два пациента скончались

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:36:13+03:00

От коронавируса скончались еще двое человек. Фото: Виталий ТИМКИВ

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По состоянию на 6 июня, в Кировской области госпитализирован еще 61 пациент с диагнозом «коронавирус». В число зараженных вошли жители Малмыжского, Вятскополянского, Яранского, Подосиновского, Зуевского, Кирово-Чепецкого районов и города Кирова. Всего в нашем регионе коронавирусом заразились 2198 человек.

Сейчас в тяжелом состоянии находятся 33 человека. 19 из них лежат в реанимациях и отделениях интенсивной терапии. 12 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Число смертей увеличилось до 20. За минувшие сутки двое человек скончались. Это 68-летняя жительница Вятскополянского района, и 74-летний житель Кирова.

Из инфекционных госпиталей выписаны 29 человек. Общее количество пациентов, поборовших инфекцию выросло до 1186. На домашнем наблюдении находятся более 8500 жителей региона. С карантина сняли 21610 граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU