2020-06-05T15:59:47+03:00
Общество

Сначала осмотрят, а потом проведут капитальный ремонт

Фонд капремонта начал организовывать предпроектное обследование домов
Виктор Карпов
Поделиться:
В выездах участвуют представители фонда и территориального управления. Фото: fkr43.ruВ выездах участвуют представители фонда и территориального управления. Фото: fkr43.ru
Изменить размер текста:

Фонд капитального ремонта Кировской области начал проводить предпроектное обследование домов. Так, с мая текущего года специалисты проводят ежедневные выезды для обследования многоквартирных домов. В пресс-службе Фонда капитального ремонта рассказали, что «такой формат работы позволяет исключить случаи, когда ремонт в доме уже выполнен в рамках текущего содержания имущества, или когда дом нуждается в ремонте кровли, а по графику стоит ремонт фасада».

В выездах участвуют представители фонда и территориального управления. За прошедший месяц обследованы дома в Арбаже, Котельниче, Фаленках, Зуевке, Мурашах, Юрье, Мурыгино и Кирово-Чепецке.

- Перед тем как состоится выезд проектировщиков, на домах вывешивают объявления для того, чтобы жильцы могли подойти в указанное время и высказать свои пожелания и акцентировать внимание специалистов на необходимые работы, - подчеркивают в Фонде.

Хорошо, что жильцы уже могут высказать свое мнение. Но главное чтобы все пожелания учитывали и приглашали собственников квартир на приемку работ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове 242 выпускника претендуют на золотую медаль
«Ростелеком»: 80% российских компаний не соблюдают базовых требований к паролям
В Кировской области на месте свалки появится зеленая зона
Утоляем жажду и укрепляем иммунитет
Сначала осмотрят, а потом проведут капитальный ремонт
В Котельниче иномарка протаранила опору ЛЭП и снесла остановку
Бесплатный Wi-Fi от «Ростелекома» получили 2,5 тысячи жителей малых сёл Кировской области
Прокуратура через суд добивается ремонта дорог в Оричах
В Кирове вновь пройдут «сплошные проверки» водителей
Коронавирус в Кирове: 32 человека находятся в тяжелом состоянии
В Кировской области пропала паломница
На территории бывшего КВАТУ могут запретить строительство
В Кировской области официально открыли первый пляж
Кировская и Калужская области официально «подружились»
В Кировской области от укусов клещей пострадали 1287 детей
Полтысячи участников Великорецкого крестного хода продолжают свое шествие
Работники «Тужинского АТП» не получали зарплату
В Кирове во время коммунальных работ обрушилась стена
Сотрудник «УРАЛХИМа» представлен на доске почета наставников России
Кировская прокуратура требует взыскать с бывшего главы Афанасьевского района 81 миллион рублей
Более трех с половиной тысяч фактов энерговоровства выявили и пресекли с начала года специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
Пропавший два месяца назад 20-летний уржумец найден погибшим
В Кирове вместо спорткомплекса работал бетонный завод