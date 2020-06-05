Сначала осмотрят, а потом проведут капитальный ремонт
Фонд капитального ремонта Кировской области начал проводить предпроектное обследование домов. Так, с мая текущего года специалисты проводят ежедневные выезды для обследования многоквартирных домов. В пресс-службе Фонда капитального ремонта рассказали, что «такой формат работы позволяет исключить случаи, когда ремонт в доме уже выполнен в рамках текущего содержания имущества, или когда дом нуждается в ремонте кровли, а по графику стоит ремонт фасада».
В выездах участвуют представители фонда и территориального управления. За прошедший месяц обследованы дома в Арбаже, Котельниче, Фаленках, Зуевке, Мурашах, Юрье, Мурыгино и Кирово-Чепецке.
- Перед тем как состоится выезд проектировщиков, на домах вывешивают объявления для того, чтобы жильцы могли подойти в указанное время и высказать свои пожелания и акцентировать внимание специалистов на необходимые работы, - подчеркивают в Фонде.
Хорошо, что жильцы уже могут высказать свое мнение. Но главное чтобы все пожелания учитывали и приглашали собственников квартир на приемку работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU