На территории бывшего КВАТУ могут запретить строительство

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:44:45+03:00

На части территории КВАТУ могут запретить новое строительство. Фото: vk.com/club5458962

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На части территории КВАТУ могут запретить новое строительство. Государственная охрана объектов культурного наследия Кировской области сообщает, что на улице Романа Ердякова, дом 1 располагается «Ансамбль Вятской духовной семинарии». Этот объект считается памятником культурного наследия. Сейчас управление подготовило проект об утверждении его границ.

Границы территории объекта культурного наследия. Фото: vk.com/public178853866

Согласно данному решению на территории объекта запрещается капитальное строительство, проведение земляных, мелиоративных и иных работ. Исключение - работы направленные на сохранение ансамбля, его отдельных элементов, историко-градостроительной или природной среды.

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ИСТОЧНИК KP.RU