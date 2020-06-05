На территории бывшего КВАТУ могут запретить строительство
На части территории КВАТУ могут запретить новое строительство. Государственная охрана объектов культурного наследия Кировской области сообщает, что на улице Романа Ердякова, дом 1 располагается «Ансамбль Вятской духовной семинарии». Этот объект считается памятником культурного наследия. Сейчас управление подготовило проект об утверждении его границ.
Границы территории объекта культурного наследия. Фото: vk.com/public178853866
Согласно данному решению на территории объекта запрещается капитальное строительство, проведение земляных, мелиоративных и иных работ. Исключение - работы направленные на сохранение ансамбля, его отдельных элементов, историко-градостроительной или природной среды.
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ИСТОЧНИК KP.RU