2020-06-05T09:58:08+03:00
Общество

В Кировской области официально открыли первый пляж

Он появился на Омутнинском водохранилище
Виктор Карпов
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На Омутнинском водохранилище открыли муниципальный пляж.На Омутнинском водохранилище открыли муниципальный пляж.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 2 июня, на Омутнинском водохранилище открыли муниципальный пляж. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Кировской области.

В ведомстве рассказали, что перед открытием все объекты должны пройти проверку и подтвердить соблюдение необходимых норм безопасности. Так дно акватории необходимо очистить от мусора, пляж оборудовать спасательным постом с матросами-спасателями, а плавательную зону огородить буйками. В необорудованных местах отдыха должны быть установлены аншлаги «Купание запрещено»

Спасатели напоминают, что купаться в регионе можно только на специально оборудованных для этого пляжах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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