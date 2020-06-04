2020-06-04T16:55:09+03:00
Общество

Работники «Тужинского АТП» не получали зарплату

Предприятие задолжало сотрудникам более 180 тысяч рублей
Виктор Карпов
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Задолженность по заработной плате перед работниками погашена.Задолженность по заработной плате перед работниками погашена.Фото: Анастасия Осипова
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В прокуратуру Тужинского района Кировской области поступили сообщения, что МУП «Тужинское АТП» не выплачивает зарплату своим работникам. В пресс-службе ведомства рассказали, что в ходе проверки данный факт подтвердился. Выяснилось, что работники своевременно не получили заработную плату за февраль и март 2020 года. Общая сумма задолженности составила более 180 тысяч рублей.

Прокуратура вынесла представление руководителю МУП «Тужинское АТП». Помимо этого, в отношении директора возбуждено административное дело. Сейчас задолженность по заработной плате перед работниками погашена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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