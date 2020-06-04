В Кирове во время коммунальных работ обрушилась стена

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:40:17+03:00

Сейчас траншею засыпали землей, а здание подключено к водоснабжению

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Во вторник, 2 июня, из-за ремонтно-восстановительных работ обрушилась стена здания. ЧП произошло в Кирове возле дома № 14 по ул. Семаковской. Бригада МУП «Водоканал» ремонтировала сети холодного водоснабжения. В пресс-службе «Водоканала» рассказали, что «грунтовые воды подмыли фундамент дома. В результате чего стена здания не выдержала и обрушилась в траншею». Сообщается, что в инциденте никто не пострадал.

Сейчас стену укрепили, траншею засыпали землей, а здание подключили к водоснабжению. Также на месте обрушения установили ограждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU