2020-06-04T15:40:17+03:00
Общество

В Кирове во время коммунальных работ обрушилась стена

Сейчас траншею засыпали землей, а здание подключено к водоснабжению
Виктор Карпов
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Сейчас стену укрепили, а траншею засыпали землей. Фото: admkirov.ruСейчас стену укрепили, а траншею засыпали землей. Фото: admkirov.ru
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Во вторник, 2 июня, из-за ремонтно-восстановительных работ обрушилась стена здания. ЧП произошло в Кирове возле дома № 14 по ул. Семаковской. Бригада МУП «Водоканал» ремонтировала сети холодного водоснабжения. В пресс-службе «Водоканала» рассказали, что «грунтовые воды подмыли фундамент дома. В результате чего стена здания не выдержала и обрушилась в траншею». Сообщается, что в инциденте никто не пострадал.

Сейчас стену укрепили, траншею засыпали землей, а здание подключили к водоснабжению. Также на месте обрушения установили ограждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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