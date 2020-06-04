2020-06-04T13:39:16+03:00
Происшествия

Пропавший два месяца назад 20-летний уржумец найден погибшим

Тело нашли в затоне, образовавшемся после разлива реки
Ангелина Табрисова
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Тело парня нашли на дне водоема.Тело парня нашли на дне водоема.Фото: Алексей Гмызин
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Пропавший в марте 20-летний житель Уржумского района нашелся. К сожалению - погибшим. Информацию сообщает кировское УМВД.

Напомним, 31 марта Матвей Бабунь, житель села Шурма, пошел с друзьями на реку. Позже, когда уже стемнело, по версии следствия, он зачем-то пошел обратно в населенный пункт. Ни домой, ни к друзьям на водоем он уже не вернулся. 1 апреля его мать обратилась в полицию.

С тех пор его разыскивали сотрудники органов внутренних дел, следователи и добровольцы. Опросили всех знакомых и местных жителей. Искали в районе села и на берегах близлежащих прудов и рек. Несколько раз обследовали дно водоемов с помощью водолазов, в том числе затона, который образовался после разлива Вятки. Сегодня его исследовали снова. Там и нашли тело парня, пропавшего два месяца назад. Видимых признаков смерти не обнаружили. Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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