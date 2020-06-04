2020-06-04T13:39:07+03:00
Общество

В Кирове вместо спорткомплекса работал бетонный завод

Местные жители с 2015 года жаловались на предприятие
Виктор Карпов
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Сейчас до конца года собственник обязался построить крытый спортивный комплекс. Фото: admkirov.ruСейчас до конца года собственник обязался построить крытый спортивный комплекс. Фото: admkirov.ru
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В поселке Чистые Пруды незаконно работал завод по производству бетонной смеси. В пресс-службе администрации города рассказали, что местные жители с 2015 года жаловались на предприятие: «шум, пыль, горы строительного мусора». В ходе проверки выяснилось, что земельный участок используется не по назначению. Так, вместо здания спорткомплекса на нем был построен завод. Ранее суд запретил нецелевое использование участка. Однако предприятие продолжало работу.

Сейчас до конца года собственник обязался построить крытый спортивный комплекс. По словам главы города Елены Ковалевой, власти договорились с владельцем предприятия перенести производство на Советский тракт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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