В Троицкую субботу дополнительных автобусов к кировским кладбищам не будет

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:11:28+03:00

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Кировчан просят не ходить на кладбища на Троицкую субботу, 6 июня. Связано это с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в городе. Подробности прояснила пресс-служба администрации Кирова.

В нашем регионе по-прежнему остается неблагоприятной обстановка: каждый день находят свыше полсотни новых заболевших и едва ли не столько же «бессимптомных», которых просто так не вычислишь. Поэтому горадминистрация призывает кировчан не посещать кладбища и не подвергать опасности заражения себя и своих близких. Также сообщается, что дополнительные автобусные рейсы к местам захоронений в Троицкую субботу вводить не станут.

Кировская администрация просит жителей города отнестись к принятым мерам с пониманием и отложить посещение кладбищ.

ИСТОЧНИК KP.RU