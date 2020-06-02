2 Июнь 2020 2020-06-02T17:35:51+03:00

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В ближайшие ночи жители Кировской области могут увидеть серебристые облака. В группе «Любительская метеорология в Кирове» пояснили, что это атмосферное явление сравнительно редкое.

- Серебристые облака - это самые высокие облака на Земле. Высеваемые метеороидами, они плывут на границе космоса в более чем 80 км над поверхностью планеты, - поделились в группе «Любительская метеорология в Кирове».

Наблюдать серебристые облака нужно над северной частью горизонта. Фото: vk.com/meteokirov

В научных кругах до сих пор идут споры о природе появления серебристых облаков. В 2012 году ученные опубликовали новую гипотезу: «наиболее вероятным механизмом появления облаков на высотах 70-90 км над уровнем моря является высокая концентрация метана в атмосфере Земли. Этот легкий газ за счет конвективных потоков может подниматься на высоты до 80 км. Там метан, взаимодействуя с метеорной пылью, превращается в кристаллы льда».

Отметим, что серебристые облака - это достаточно молодое явление. Впервые о них сообщается в 1885 год.

Метеорологи рассказали, что наблюдать серебристые облака нужно над северной частью горизонта через 30 - 60 минут после захода солнца: «если вы видите сине-белые «усики», раскинувшиеся по небу, то вы, скорее всего, заметили серебристые облака».

Серебристые облака - это самые высокие облака на Земле. Фото: vk.com/meteokirov

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ИСТОЧНИК KP.RU