2020-06-02T10:17:24+03:00
Общество

В Кировской области ищут пропавшего подростка

Мальчик исчез сутки назад
Анастасия РОМАНОВА
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Подростка разыскивают с 1 июня. Фото: vk.com/ornkirovПодростка разыскивают с 1 июня. Фото: vk.com/ornkirov
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В Кировской области разыскивают 15-летнего подростка из села Бурмакино Кирово-Чепецкого района. Михаил Хмарский пропал 1 июня в 11:30, и с тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает отряд по поиску несовершеннолетних «Первый». Михаилу на вид 15 лет, рост 155 см, среднего телосложения, черные волосы и карие глаза. На момент ухода подросток был одет в черную кофту, черные брюки и синие кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просьба сообщить инфоргу поиска Евгении по номеру: 89536910078, либо 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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