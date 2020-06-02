В Кировской области ищут пропавшего подростка
В Кировской области разыскивают 15-летнего подростка из села Бурмакино Кирово-Чепецкого района. Михаил Хмарский пропал 1 июня в 11:30, и с тех пор информации о его местонахождении нет.
Приметы пропавшего сообщает отряд по поиску несовершеннолетних «Первый». Михаилу на вид 15 лет, рост 155 см, среднего телосложения, черные волосы и карие глаза. На момент ухода подросток был одет в черную кофту, черные брюки и синие кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просьба сообщить инфоргу поиска Евгении по номеру: 89536910078, либо 02, 102.
ИСТОЧНИК KP.RU